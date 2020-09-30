نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانيا الحمامي تهزم الأمريكية أماندا في بطولة "سي أي بي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فازت اللاعبة المصرية هانيا الحمامي المصنفة رقم 5 على العالم على اللاعبة الامريكية اماندا صبحي المصنفة السابعة عالميًا في مباراة استمرت 41 دقيقة أنتهت بنتيجة 0/2 بواقع نقاط 10/12 و 8/11 وتحصل على 4 نقاط لتعزز موقفها في التأهل للدور قبل النهائي ليصبح مجموع نقاطها 7 نقاط وتتصدر المجموعة B مؤقتًا لحين اكتمال باقي المباريات.

كما فازت اللاعبة الفرنسية كاميل سيرم على اللاعبة المصرية نور الطيب في مباراة استمرت 24 دقيقة أنتهت بنتيجة 0/2 بواقع نقاط 8/11 و 5/11 فحصلت كاميل على 4 نقاط غاليه تحسن موقفها في مجموعتها لتصبح في المركز الثاني بمجموع 5 نقاط بعد اللاعبة هانيا الحمامي التي تملك 7 نقاط في المركز الاول بالمجموعة B .

كما فاز اللاعب النيوزلاندي بول كول المصنف الثالث عالميًا على اللاعب المصري طارق مؤمن المصنف الثاني على العالم بنتيجة 0/2 بواقع نقاط 9/11 8/11 ليصبح مجموع نقاط بول كول 4 نقاط و طارق مؤمن نقطة واحده.

الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.