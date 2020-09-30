نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في رسالة الوداع.. موسيماني يلمح لقيادة الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لنادى صن داونز الجنوب إفريقى، اليوم الأربعاء، على توجيه رسالة جديدة لجماهير فريقه بعد إعلان رحيله.
وقال موسيمانى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "قبلت الانتقال إلى فريق جديد فى رحلة تبدأ 2 أكتوبر المقبل، لرغبة هذا النادى فى مساعدتى له لحصد المزيد من الألقاب وأنا قبلت التحدى".
وتابع: "من الصعب الرحيل عن صن داونز، إننى أحب الفريق إلا أننى حصلت على تحد جديد بعد 8 سنوات هنا وتحقيق 11 بطولة، وأحتاج لخوض تجربة جديدة، كما أن صن داونز يحتاج تبنى رؤية جديدة".
ويعد الأهلي أكثر الفرق الإفريقية حصولا على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما قد يفسر مقولة حصد المزيلة من الألقاب في رسالة موسيماني.
وربطت تقارير اسم بيتسو موسيمانى بقيادة النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، خلفًا للسويسرى رينيه فايلر والمتوقع رحيله خلال الساعات المقبلة.
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