شاهد.. هالاند يضيف التعادل لبوروسيا دورتموند في شباك بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الدولي النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل هدف التعادل لفريق نادي بوروسيا دورتموند في شباك بايرن ميونخ في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد أليانز أرينا لحساب مباريات السوبر الألماني.

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