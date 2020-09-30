الأهلي يتخطى عقبة الترسانة بثنائية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر في ليلة وداع فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - حجز الأهلي بطاقة العبور لربع نهائي بطولة كأس مصر بعدما حقق فوزًا صعبًا على نظيره الترسانة بهدفين مقابل هذف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات دور الستة عشر من البطولة.
الشوط الأول
لم يتأخر الأهلي كثيرًا حيث نجح جونيور أجاي في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة ٦ بعدما تلقى الكرة من زميله أليو بادجي، ليضعها النيجيري داخل الشباك ومسجلا الهدف المبكر الأول لأصحاب القميص الأحمر.
بعد الهدف الأول للأهلي كاد فريق الترسانة أن يتعادل وذلك بعدما وصلت الكرة إلى طارق وطني الذي سدد الكرة قوية مرت بسنتيمترات قليلة بجوار القائم الأيسر لمصطفى شوبير حارس الفريق الأحمر.
ومع محاولة الشواكيش لإدراك التعادل وصلت الكرة في الجهة اليمنى إلى حسين الشحات في الدقيقة ١٥ ليمررها عرضية أرضية رائعة ويسددها جونيور أجاي داخل المرمى مسجلًا الهدف الثاني للفريق للأهلي في المباراة.
وفي الدقيقة ٣٥ سدد مروان محسن الكرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن القائم الأيمن لحارس الترسانة تصدى لتسديدته وحرمه من إحراز الهدف.
وقبل نهاية الشوط الأول بـ٣ دقائق نجح إبراهيم منصور في تقليص النتيجة لفريق الترسانة بضربة رأسية سكنت شباك الحارس مصطفى شوبير، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.
الشوط الثاني
مع بداية الشوط الثاني أجرى فايلر تغييره الأول بإشراك محمد هاني بدلا من محمود وحيد حيث تحول أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليسرى.
وجاء مستوى الشوط الثاني متوسطًا من جانب كلا الفريقين ولم يشكل اللاعبون خطورة كبيرة على أي مرمى ليشرك فايلر محمود كهربا بدلًا من مروان محسن في محاولة من المدرب السويسري لتنشيط الناحية الهجومية.
وأتيحت للسنغالي أليو بادجي فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة ٦٨ لكن كرته ارتطمت بمدافع الترسانة وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية.
ولجأ فايلر لدكة البدلاء مرة أخرى حيث دفع بمحمد شكري بدلًا من أليو بادجي، حيث أتيحت فرصة للأهلي في الدقيقة ٨٠ لكن رأسية جونيور أجاي علت عارضة أحمد محمد حارس الشواكيش.
ومرت الدقائق المتبقية من عمر المباراة دون جديد على مستوى النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف ويتأهل الفريق الأحمر للدور ربع النهائي ليضرب موعدًا مع أبو قير.
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