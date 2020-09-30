تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية بـ حسام البدري ومحمد بركات .. صور

عقدت اليوم اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني اجتماعا مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للوقوف على ترتيبات الفريق استعدادا للقائي توجو ضمن تصفيات الأمم الأفريقية واحتياجات الجهاز الفني للمنتخب .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الخماسية الدكتور أحمد عبد الله ومحمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق بالإضافة إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد بركات مدير المنتخب.

وتتركز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، التي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

وتجتمع اليوم الاربعاء اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ايضا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.