75 دقيقة.. الأهلي يهدر فرص تعزيز الفوز والترسانة يستمر في الدفاع عن مرماه

انتهت أحداث 75 دقيقة من المباراة التي تقام بين فريقي الأهلي والترسانة بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.

الشوط الأول..

بدأ الأهلي اللقاء بسيطرة واستحواذ على الكرة ونفذ هجمة على مرمى الترسانة في الدقيقة الأولى عن طريق جونيور أجايي الذي سدد كرة قريبة من المرمى ولكنها مرت بسلام على الترسانة.

وتمكن الترسانة من السيطرة على صفوفه سريعًا، للحد من خطورة هجوم النادي الأهلي التي بدأت مبكرًا.

ولم يتمكن فريق الترسانة أن يصل لمرمى النادي الاهلي، بأي طريقة هجومية خلال الخمس دقائق الأولى من عمر المباراة.

وتمكن جونيور أجايي لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة.

مرر أليو بادجي الكرة لجونيور آجاي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.

وبعد الهدف بدأ لاعبي الترسانة في تشكيل خطوات هجومية نحو مرمى مصطفى شوبير، ووصل لاعبو الشواكيش الى المرمى أكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وحاول الأهلي تنظيم هجمة بالكربون من كرة الهدف في الدقيقة 11 من عمر المباراة، ولكن مررها مجدي أفشة في النهاية بطريقة غريبة خارج ملعب المباراة.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15 من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها أجايي أسكنها الشباك، ليتقدم الأهلي بثنائية.

وحصل الأهلي على ركة حرة مباشرة من منطقة خطيرة في الدقيقة 20 من عمر المباراة، مررها محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء ولكن دون خطورة على مرمى الترسانة.

ومن بعدها انفرد أليو بادجي مهاجم الأهلي في الدقيقة 22، بحارس مرمى الترسانة، ولكن تصدى له حارس مرمى الشواكيش ببراعة.

وحصل الترسانة على خطأ من منطقة خطرة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، ونفذها لاعب الفريق نحو المرمى وتصدى لها مصطفى شوبير في أول ظهر حقيقي له في اللقاء.

وتصدى القائم لكرة رائعة من مروان محسن وحرم الأهلي من تسجيل هدف ثالث في شباك الترسانة في الدقيقة 35، بعد تسديدة قوية من مهاجم النادي الأهلي.

واستطاع الترسانة تمرير كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم منصور برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.

وأهدر ايهاب وادي لاعب الترسانة، فرصة هدف مؤكد للتعادل مع الأهلي في الوقت المحستب بدل من ضائع في غفلة من دفاع الأهلي.

الشوط الثاني..

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي التبديل الأول بخروج محمود وحيد، ونزول محمد هاني بدلًا منه في بداية شوط المباراة الثاني.

مرر حسين الشحات كرة رائعة من خلف مدافعي نادي الترسانة، لتصل لأليو بادجي الذي توغل وسدد كرة قوية في الدقيقة 52ولكن تصدى لها مدافع الشواكيش ومنع بادجي من تسجيل هدف ثالث.

وحاول مجدي أفشة الهروب من دفاع الترسانة الذي ظهر بشكل مختلف في بداية شوط المباراة الثاني من خلال إحكام صفوفه بشكل جيد للغاية، لمنع الأهلي من تجاوزه.

تصدى أحمد محمد حارس مرمى الترسانة لتسديدة قوية من حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في الدقيقة 61، ومنع اهتزاز شباكه للمرة الثالثة.

وأجرى فايلر التبديل الثاني، بخروج مروان محسن ونزول محمود عبد المنعم كهربا، ليصبح أليو بادجي في مركز المهاجم الصريح.

وتبادل لاعبي الأهلي الكرة أمام منطقة جزاء الترسانة، في الدقيقة 70 من عمر المباراة، ووصلت الكرة أخيرًا بين أقدام جونيور آجاي الذي مرر كرة رائعة لأيمن أشرف الذي مررها داخل منطقة الجزاء ولكن تمر بين أقدام بادجي.

وفي محاولة يتيمة من لاعبي الترسانة في الدقيقة 71 من عمر المباراة، وصل لاعبي الشواكيش الى مرمى مصطفى شوبير ولكن استطاع الحارس أن يلتقط الكرة دون وجود خطورة على مرماه.