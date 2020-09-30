حازم إمام لـ متابعيه على إنستجرام: بحب نفسي قوي.. شاهد

نشر حازم امام لاعب نادى الزمالك سابقا؛ صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". وعلق حازم امام على الصورة قائلا "بحب نفسي قوى". اقرأ أيضا :

رهان بين حازم إمام وميدو على نتيجة مباراة الزمالك وطنطا.. شاهد وأكد حازم إمام نجم فريق الزمالك ومنتخب المصر السابق، أن مصر تمتلك مواهب تتفوق فنيا على الفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، بكثير. وقال حازم إمام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن آخر المستجدات الخاصة بمشروع "زد ايست" الرياضي: "مصر تمتلك مواهب أفضل من محمد صلاح بكثير، ولكن صلاح نجح بسبب الالتزام". وتابع حازم إمام: "طموح اللاعب المصري يتوقف بمجرد تحقيقه للشهرة والمال، وهذا التفكير يجب أن يتغير". علق نجم الزمالك السابق، خلال تغريدته علي رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الاول للكرة بنادي الزمالك. ويذكر ان وكتب حازم إمام: "أكيد مفاجأة اللي حصل.. بس نادي الزمالك كبير.. وأي حد بيمشي منه اكيد هو الخسران". واضاف: "اللعيبه الكبار عليهم دور في لم الفرقة بسرعة، وبالتوفيق ان شاء الله للادارة في اختيار مدير فني جديد".

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