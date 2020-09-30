التحليل فى الفضائيات ولا التحكيم أصعب.. سمير عثمان يجيب | صور

كشف الدولي سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق عن الفارق بين التحليل عبر القنوات الفضائية والتحكيم فى المباريات داخل المستطيل الأخضر. قال سمير عثمان خلال ندوة دوت الخليج : التحليل فى الفضائيات أصعب بكثير من التحكيم داخل الملعب لأني دائما خلال الحديث عن أى حالة تحكيمية ما أضع نفسي مكان حكم الصفارة الذى اتخذ القرار فى جزء من الثانية.

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