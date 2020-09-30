عقد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة اجتماعًا مع اللاعبين قبيل انطلاق المران.
بدأ عثمان الاجتماع للاعبين قائلاً: "أنتم لاعبون على مستوى عالٍ، أنتظر منكم الكثير من أجل تخطى تلك المرحلة الصعبة".
وواصل: "الفرصة ستكون لمن يستحقها ويجب على الجميع بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن قميص النادى الغالي، الموضوع يحتاج لتصفية النوايا وأن يعى كل لاعب قيمة وحجم النادى الذى تعشقه جموع كبيرة من الجماهير".
واستكمل حديثه: "الفترة الحالية تحتاج لتكاتف الجهود جميع اللاعبين سواء الأساسيين أو البدلاء سيحصلون على مكافأت من أجل تعميم مبدأ المساواة".
واسترسل: "مواجهة سموحة صعبة للغاية، أتمنى منكم استمرار الروح والأداء اللذين ظهرا فى اللقاء الماضى من أجل استمرار مسيرة الانتصارات".
واختتم قائلا:"سنتعاهد جميعاً على التعامل فى المباريات المقبلة باعتبارها لقاءات كؤوس لا تقبل القسمة على اثنين".
من جانبه، فقد قدم عمر الوحش قائد الفريق الشكر للمهندس إبراهيم عثمان على دعمه اللا محدود للفريق ومؤكدًا أن الجميع سيقاتل بغية اسعاد الجماهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الإسماعيلي يحفز اللاعبين قبل مواجهة سموحة في الدوري ويعدهم بمكافآت.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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