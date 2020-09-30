فايلر يودع لاعبي الأهلي في غرفة خلع الملابس

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على وداع لاعبي الفريق في غرفة خلع الملابس .

ولم يتحدث فايلر مع لاعبيه عن مستقبله واكتفي ببعض الكلمات التي توحي برحيله عن القلعة الحمراء وأنها المواجهة الأخيرة له.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الترسانة 2 / 1 ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من المسابقة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة السابعة عن طريق النيجيري جونيور أجايي، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 42 سجل إبراهيم منصور هدف تقليص الفارق للترسانة.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري للمرة 42 في تاريخه، ويتبقى له أربع مباريات على نهاية الموسم.