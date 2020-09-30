‏ بكل حب نرحب بيك.. محمود فايز يرحب بـ بيتسو موسيماني.. شاهد

رحب محمود فايز مساعد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، ب بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي سابقًا .

وكتب فايز في تغريدة نشرها على تويتر " ‏مستر موسيماني... بكل حب نرحب بيك وبكل اخ افريقي في بلدكم التاني مصر".

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وودع بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي سابقًا، جمهور فريقه بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق.

وكان نادي صن داونز الجنوب إفريقي قد أعلن رحيل مدربه بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق بعد تلقيه عرضًا لتدريب أحد أندية القمة في مصر.

وقال موسيماني في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أود أن أعلن أنني قبلت عرضًا لتدريب أحد الفرق العالمية بدءًا من الثاني من شهر أكتوبر المقبل عام 2020، هم أرادوني لأقودهم لتحقيق النجاحات والإنجازات وأنا أردت ذلك".

وأضاف: "أردت ذلك بالرغم من صعوبة الرحيل خاصة أنني كنت متعلقا بصن داونز.. 8 سنوات مع صن داونز و11 لقبًا الأمر كان صعبًا لكنني أردت خوض تحد جديد."

واختتم قائلًا:" أود أن أشكر رئيس النادي وجميع العاملين في صن داونز، نجاحنا كان نجاحاً جماعياً وكنا عائلة واحدة، شكرًا لكم جميعًا وأتمنى أن نجتمع مجددًا."