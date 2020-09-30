أخبار الرياضة.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي غاضبا .. ومجدي عبدالغني يتهكم على قناة الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار اليوم، الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

ترك رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المؤتمر الصحفى الخاص به للحديث عن فوز فريقه على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

كشف مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين حقيقة ما تردد حول عمله في قناة نادي الزمالك، كما حرص على تقديم الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.

كشفت مصادر خاصة لصدي البلد عن كواليس وتفاصيل التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لتدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين.

كشف مسئولو نادي صن داونز الجنوب أفريقي حقيقة انتقال الأوروجوياني سرينو إلى الأهلي بعد رحيل مدربهم بيتسو موسيماني لتدريب القلعة الحمراء.

هاجم عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الذي قرر مجلس ادارة النادي رحيله عقب مباراة الفريق أمام الترسانة المقامة ضمن بطولة كأس مصر.

أكد والد النجم الجزائري يوسف البلايلي، أن ابنه لا يرغب في الرحيل إلى أندية الخليج مفضلًا اللعب في أحد الأندية الإفريقية.