رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي

ترك رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى المؤتمر الصحفى الخاص به للحديث عن فوز فريقه على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى دور الـ 16 من منافسات كأس مصر .

وجاء ترك فايلر للمؤتمر الصحفى بمجرد توجيه سؤال له عن رحيله عن الأهلى، قام المدير الفنى بترك المؤتمر على الفور .