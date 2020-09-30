وجاء ترك فايلر للمؤتمر الصحفى بمجرد توجيه سؤال له عن رحيله عن الأهلى، قام المدير الفنى بترك المؤتمر على الفور .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رد فعل عنيف.. فايلر يغادر المؤتمر الصحفي بعد سؤال بشأن رحيله عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.