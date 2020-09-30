شكري: المشاركة مع الفريق الأول حلمي منذ دخولي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد شكري الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بمشاركته الأولى بشكل رسمي مع الفريق الأول. وقال شكري عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على أول مشاركة وهي لحظة حلمت بها منذ دخولي النادي الأهلي". وأضاف :"الكابتن سيد عبد الحفيظ يعرفني منذ فترة طويلة ومنحني الثقة قبل المشاركة مع اللقاء". وتابع :"أول مباراة الجميع ينتظرك من أجل معرفة مستواك ولا بد من الظهور بشكل مميز لأنني ألعب في النادي الأهلي".

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