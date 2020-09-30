نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب الترسانة بعد الخسارة أمام الأهلي بالكأس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم شاكر عبد الفتاح المدير الفني لفريق الترسانة التهنئة إلى فريق الأهلي بعد الفوز على الشواكيش بهدفين مقابل هدف والتأهل لربع نهائي كأس مصر.

وقال عبد الفتاح في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أهنئ النادي الأهلي والجهاز الفني على الصعود للدور ربع النهائي، فقرعة كأس مصر أوقعتنا في مواجهة الأهلي".

وأضاف :"كثرة قطع الكرة من اللاعبين بسبب عدم جاهزيتهم وهو عكس لاعبو الأهلي الجاهزين بشكل كبير".

وتابع :"هناك مجموعة من اللاعبين في فريقي طلبوا عدم خوض اللقاء خوفًا من الهزيمة بنتيجة قاسية والتعرض للهجوم".

وزاد :"ذاكرت فريق الأهلي جيدًا وحاولت تحفيظ اللاعبين وتحركات لاعبي الأهلي من أجل إيقافهم".

وواصل :"كان هناك رهبة من اللاعبين في بداية المباراة بسبب خوضهم المباراة أمام الأهلي باعتباره بطل الدوري وإفريقيا، واستقبلنا هدفين، ولكن بعد ذلك أخذنا الثقة وبادلنا الأهلي في الهجمات وكنا قادرين على التعادل".

وأشار :"نسعى لبناء فريق جديد للترسانة وبدأنا في النزول بالأعمار السنية للاعبين وذلك بالاتفاق مع الإدارة".