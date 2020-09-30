نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة نجم ريال مدريد وإحتمالية غيابة عن الكلاسيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تعرض نجم الفريق لإصابة جديدة وذلك قبل ساعات قليلة من المواجهة التي تجمع فريقه بنادي بلد الوليد لحساب مباريات الجولة الرابعة من الليجا.

وأصيب البلجيكي إيدين هازارد على الرغم من تواجده في قائمة الفريق المستدعاه لمواجهة بلد الوليد للمرة الأولى هذا الموسم بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين أمام كلاً من ريال سوسيداد وريال بيتيس.

وأصدر النادي الملكي بيان عبر موقعه الإلكتروني قال فيه أن الفحوصات التي أجريت على اللاعب من جانب الجهاز الطبي أكدت أنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى وسيتم تقييم تطور حالته.

وفجرت صحيفة ماركا مفاجاة من العيار الثقيل بعد أن أكدت إحتمالية غياب اللاعب عن كلاسيكو الأرض أمام برشلونة المقرر له يوم 25 أكتوبر وذلك بسبب غيابه للإصابة لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع.