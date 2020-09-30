شاهد.. أهداف مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في السوبر الألماني "3-2"

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن بايرن ميونخ من الحصول على لقب السوبر الألماني بفوزه على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء على ملعب إستاد أليانز أرينا.

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