بايرن ميونخ يتوج بطلاً لكأس السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن بايرن ميونخ من حصد لقب السوبر الألماني على حساب فريق نادي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقان الأربعاء على أرضية ملعب إستاد أليانز أرينا.

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