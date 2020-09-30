حقيقة رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ديمبلي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية حقيقة الأنباء التي أكدت رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة الإسباني.

وأفادت صحيفة الجارديان بأن عملية إنتقال النجم الفرنسي إلى مانشستر يونايتد صعبة للغاية حتى لو وافق برشلونة على ذلك.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ديمبلي يرغب في إثبات نفسه والحصول على فرصته مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة ليؤكد على إمكانياته الإستثنائية.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن العديد من التقارير البريطانية تحدثت عن تقديم مانشستر يونايتد عرضًا إلى برشلونة من أجل الحصول على خدمات ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ذلك بسبب تعقد مهمة الشياطين الحمر في التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.