نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة خاصة للمدافعين في مران الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أجرى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك فقرة خاصة لمدافعي البيت الأبيض وذلك على هامش مران اليوم الأربعاء إستعداداً للمواجهة المُقبلة التي تنتظر الفريق يوم غداً الخميس ضد المصري البورسعيدي.
ويحل الزمالك ضيفاً ثقيلاً على المصري البورسعيدي مساء يوم غداً الخميس وذلك لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وسافر الفريق إلى الإسكندرية من أجل الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الأربعاء في الوقت الذي شهد فيه المران فقرة خاصة للمدافعين من أجل تصحيح الأخطاء والتي ظهرت في مباراة الجونة الماضية.
وركز باتشيكو على تطوير الشق الهجومي خلال التدريبات من أجل إستغلال الفرص بالشكل الأمثل بعد ضياع الكثير من الفرص في المباراة الماضية والتي كلفت الفريق تحقيق الفوز في الوقت القاتل.
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