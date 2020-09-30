نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وولفرهامبتون يجدد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع كونور كوادي قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي على عقد جديد مع فريقه وذلك لمدة خمسة سنوات كان ذلك اليوم الأربعاء.

وكان كوادي صاحب السبعة وعشرين عاماً قد إنضم إلى فريقه قادماً من الفئات السنية لفريق نادي ليفربول الإنجليزي في العام 2015.

ولعب كوادي الكثير من المباريات مع فريقه الموسم الماضي وساعد فريقه على الصعود إلى البريميرليج في موسم 2017-2018.

وبعد تمديد التعاقد قال كوادي أنه يوم رائع ما فعله النادي لي طوال السنوات الماضية وأشعر أنه بمثابة منزلي منذ اليوم الأول للإنضمام إليه.