موسيماني يرفض محمد يوسف في جهازه المعاون بالأهلي.. تفاصيل

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن الجنوب أفريقي "موسيماني" المدير الفني الجديد للنادي الأهلي سيجلب معه 3 مساعدين فى الجهاز المعاون.

وقال "صادق"، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "موسيماني رفض محمد يوسف، المدير الفني السابق لفريق الأهلي فى جهازه المعاون في الفترة المقبلة، وطلب استقدام المساعدين الذي عمل معهم في الفترة الماضية".

وأضاف "هناك العديد من نجوم الأهلي القدامى يرفضون تولي موسيماني تدريب القلعة الحمراء".

يصل في الواحدة فجرًا الجنوب أفريقي موسيماني إلي مطار القاهرة وسط سرية تامة من مسئولي القلعة الحمراء لتولي تدريب فريق الأهلي.

وكشفت مصادر خاصة بالأهلي أن موسيماني وقع رسميًا على عقود تدريبه للفريق لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.

وقالت المصادر إن موسيماني سوف يصطحب 3 مساعدين على أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا طارئًا في العاشرة من صباح غد لإعلان فسخ تعاقد فايلر والتعاقد مع موسيماني.