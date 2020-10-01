واختتم تصريحاته، أن استقبال الزمالك لعدد كبير من الأهداف في مباراة الجونة، لا يعني أن دفاعه غير متكامل، إلا أن غياب التركيز في هذه المباراة كان السبب في ذلك، موضحًا أن خطوط الزمالك قوية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم ذكري: اختيار الأهلي لـ موسيماني موفق.. وباتشيكو الأصلح للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.