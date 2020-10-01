وأكد رينيه فايلر، في تصريحات متلفزة على فضائية "أون تايم سبورتس"، أنه كان يتمنى استمرار التجربة مع الأهلي.
وأكد فايلر أنه قام بفسخ عقده مع النادي الأهلي وليس مجلس إدارة النادي كما يعتقد البعض.
وكانت مباراة الأهلي والترسانة انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي أقيمت على ملعب استاد السلام الدولي.
وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فايلر من داخل مطار القاهرة: أنا من قمت بفسخ عقدي مع الأهلي وليس مجلس الإدارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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