تفاصيل اجتماع رئيس الاتحاد السكندري بالأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين

وأوضح رئيس النادى للأجهزة الفنية والإدارية، أنه ينتظر الكثير من هذا القطاع في المرحلة المقبلة في ظل تواجد مجموعة متميزة من المدربين.
وتمنى محمد مصيلحي أن يشهد القطاع طفرة حقيقية على كافة المستويات الفنية والإدارية؛ ليصبح أحد العناصر الداعمة للفريق الأول بلاعبين مميزين من أبناء النادى.
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