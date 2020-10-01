تفاصيل اجتماع رئيس الاتحاد السكندري بالأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين

حرص محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري على متابعة تدريبات بعض فرق قطاع الناشئين لكرة القدم بحضور هشام حسن نائب رئيس النادى وإسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة.

والتقى محمد مصيلحي بالأجهزة الفنية والإدارية وعلى رأسها الكابتن إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين.

وأوضح رئيس النادى للأجهزة الفنية والإدارية، أنه ينتظر الكثير من هذا القطاع في المرحلة المقبلة في ظل تواجد مجموعة متميزة من المدربين.

وتمنى محمد مصيلحي أن يشهد القطاع طفرة حقيقية على كافة المستويات الفنية والإدارية؛ ليصبح أحد العناصر الداعمة للفريق الأول بلاعبين مميزين من أبناء النادى.