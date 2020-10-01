كريم ذكري: ربط مصطفى شوبير بوالده يضره.. والأهلي أزمته ليست في المدرب

وقال كريم ذكري، أثناء حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على فضائية "دوت الخليج"، "اهتمام البعض الزائد بمصطفى شوبير غير منطقي، الحارس سيلعب بفنياته وليس باسمه".
وأكد أن ربط الجميع اسم الحارس بوالده يضره داخل الملعب، مشيرا إلى أن مصطفى شوبير حارس واعد ويحتاج إلى وقت أكبر.
وعن رحيل فايلر وقدوم موسيماني المحتمل، قال أزمة الأهلي الحالية ليست في مدرب، الفريق يعاني من مشاكل كثيرة في قلب الدفاع.
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