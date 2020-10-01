ستبقى في القلب.. فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل العودة لبلاده

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي رسالة إلى النادي وجماهيره بعد انتهاء مسيرته رسميا مع الفريق مساء أمس، الأربعاء.

وقال رينيه فايلر، عبر حسابه الشخصي بموقع " إنستجرام"، "سأغادر ولكنك ستبقى في القلب شكرا علي كل شيء".