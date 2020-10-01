أول تعليق من مصطفى شوبير بعد حراسته مرمى الأهلي أمام الترسانة ..شاهد

علق مصطفى شوبير، حارس مرمي النادي الاهلي على أولى مشاركاته مع الفريق الكبير في إطار مواجهات بطولة كأس مصر أمام الترسانة.

ونشر مصطفى شوبير صورة له من اللقاء، معلقا عليها، "الحمدلله 30-9-2020 من لا يشكر الناس لا يشكر الله مبروك لجماهير النادي الاهلي علي المكسب و بشكر كل الناس ال كلمتني و دعمتني الحمدلله دائما و أبدا".

وانتهت مباراة الأهلي والترسانة بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي.

وتمكن جونيور أجايي لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة في الدقيقة 6 من عمر المباراة مرر أليو بادجي الكرة لجونيور آجاي ببراعة وضعته أمام مرمى الترسانة فأسكنها الشباك.

وفي كرة مباغتة في الدقيقة 15 من عمر المباراة توغل حسين الشحات بالكرة من الجبهة اليمنى، ومررها ببراعة داخل منطقة الجزاء، وسددها أجايي أسكنها الشباك، ليتقدم الأهلي بثنائية.

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واستطاع الترسانة تمرير كرة عرضية من جهة اليمين قابلها إبراهيم منصور برأسية من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى، في الدقيقة 44 من عمر المباراة، ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.

وبهذا الفوز يصعد النادي الأهلي الى دور الـ 8 من بطولة كأس مصر، ويلتقي بمنافسه أبو قير للأسمدة.