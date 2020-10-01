الرياضة

بعد اصطدامه مع الجماهير.. الاتحاد السكندري يطلب تقريرا عن واقعة أيمن الغباشي

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طلب محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تقريرا مفصلا من الجهاز الإداري للفريق عن واقعة أيمن الغباشي لاعب الفريق الأول.
كان ذلك للتأكد من تعدي أيمن الغباشي باللفظ على عدد من الجماهير التي حضرت مباراة بيراميدز والتي أقيمت باستاد الدفاع الجوي وأدت إلى اصطدام اللاعب بالجماهير عقب الهزيمة.
وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري دراسة الموقف جيدا، وفي حالة تأكد اشتباك اللاعب لفظيا مع الجماهير ستتم معاقبته ماليا وإداريا طبقا للائحة الجزاءات.

وتعرض الاتحاد السكندري للهزيمة أمام منافسة بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز.

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