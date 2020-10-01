وحصل لاعب دجلة، على 3 نقاط ليتربع على صدارة المجموعة A بمجموع 8 نقاط، كما حصل اللاعب البيروفي على نقطة واحدة من المباراة ليصبح في المركز الثاني بمجموع 5 نقاط.
الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدجلاوي علي فرج يقتنص فوزا غاليا في الجولة الثالثة من بطولة CIB Finals على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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