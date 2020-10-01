كريم ذكري: الحديث عن مجاملة مصطفى شوبير أمام الترسانة غير منطقي

قال كريم ذكري، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه قرر خوض تجربة الإعلام وتحليل المباريات منذ إعلانه الاعتزال عام 2015، مشيرًا إلى أنه يخضع لدراسات في الفترة الحالية، للجمع بين الخبرة والدراسة في المجال الرياضي.

وأضاف كريم ذكري، أثناء لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أن مباراة الأهلي والترسانة شهدت ظهور وجوه شابة عديدة على رأسها الحارس مصطفى شوبير، الذي حدث حوله جدل كبير، وهو أمر ليس منطقيًا، لا سيما وأن مستواه فقط هو من يجبره على اللعب للنادي الأهلي وليس لارتباط اسمه بوالده أحمد شوبير حارس الأهلي الأسبق.

وتابع "مصطفى شوبير، يتعرض لضغوط كبيرة كونه نجل أحمد شوبير نجم الأهلي الأسبق، والاهتمام الزائد من البعض به غير منطقي على الإطلاق، موضحًا أن ما تردد بشأن أن مشاركته مجاملة ليس صحيحًا، لا سيما وأن مدربه سيرحل خلال ساعات، لذلك لا فائدة وراء مجاملته.

واختتم كريم ذكري، أن مصطفى شوبير لا يتحمل مسئولية هدف الشواكيش لا سيما أن الدفاع يتحمل هذه المسئولية، وهو حارس واعد لكنه يحتاج للمزيد من الوقت.