كشري: نسعى لإظهار الوجه الحقيقي لـ أسوان في الجولات القادمة

وأضاف "كشرى"، في تصريحات صحفية على هامش بداية استعدادات أسوان لملاقاة وادي دجلة يوم السبت المقبل، أن الفريق يسعى إلى أن يظهر الوجه الحقيقي في المباريات الحاسمة القادمة، وأن لاعبي الفريق أبطال ونثق فيهم وإمكاناتهم تؤهلهم للبقاء بالممتاز بجدارة.
واختتم حديثه، بأن مساندة مجلس الإدارة ولجنة الكرة مسئولية كبيرة تدفعنا إلى تحقيق هدف البقاء، بجانب دعم الجماهير والوسط الرياضى والإعلامى بأسوان للفريق فى هذه المرحلة الحاسمة أهم دافع وحافز لنا.
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