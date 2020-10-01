رسميا.. الأهلي يخطر فايلر بفسخ تعاقده بـ إيميل

أرسلت إدارة الأهلي، إيميل رسميًا للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ تخطره فيها بفسخ تعاقده طبقًا للبند المتواجد في التعاقد.
وكشفت مصادر خاصة بالأهلي، أن مسئولي النادي انتظروا حتى صباح اليوم الأول من أكتوبر؛ لإخطار المدرب رسميًا بفسخ تعاقده لتجنب تحمل شهرين شرطًا جزائيًا.
وأضافت المصادر أن الأهلي يملك من التنظيم والفكر ما يؤهله لعدم الوقوع في أي خطأ بإخطار المدرب بفسخ التعاقد قبل المدة القانونية والتي تبدأ من اليوم.
وأوضحت المصادر أن الأهلي أرسل الإيميل للمدرب ومحاميه الخاص في لوزان مع خطاب شكر آخر علي المجهود الذي قام به طوال الفترة الماضية.
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