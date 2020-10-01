حمدي فتحي يوجه رسالة لـ فايلر بعد رحيله

ودع حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي ، مدربه رينيه فايلر؛ بعد إنهاء إدارة النادي الأهلي تعاقده بسبب بعض الخلافات حول التجديد للفريق.

ونشر حمدي فتحي صورة له مع رينيه فايلر معلقا عليها "شكرا لك سيد رينيه فايلر".

وتوجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، فور انتهاء مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، إلى فندق إقامته في حي الزمالك، لجمع متعلقاته استعدادًا للسفر لبلاده.

وأكدت مصادر مقربة من فايلر في تصريحات لـ "دوت الخليج" أن المدرب جمع متعلقاته من أجل السفر لعائلته في سويسرا، ولا يعلم مصيره حتى الآن، فهو لم يتلق أي إخطار من إدارة الأهلي يفيد باستمراره أو توجيه الشكر له.

وأشارت المصادر إلى أن فايلر يعلم أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماعا صباح اليوم الخميس من أجل تحديد مصيره، وأنه سيسافر لـ سويسرا فجرًا من أجل قضاء إجازة مع أسرته.

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وتعقد إدارة النادي الأهلي اليوم الخميس اجتماعًا طارئًا لمناقشة مسألة المدرب رينيه فايلر سواء باستمراره مع الفريق أو رحيله.

وأتمت إدارة النادي الأهلي اتفاقها مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الأهلي خلفًا لـ فايلر.