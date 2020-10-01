إبراهيم سعيد يدافع عن مصطفى شوبير بعد مباراة الترسانة

وتصالح الكابتن إبراهيم سعيد على الكابتن رضا عبد العال بعد خلافه الأخير بسبب انتقاد ابراهيم سعيد لـ رضا عبد العال في مباراة طنطا والزمالك.
وكان رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فتح النار على إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق بسبب انتقاد الأخير له فى تدريبه لطنطا.
ورفض إبراهيم سعيد الطريقة التى يتعامل بها رضا عبدالعال فى تدريب طنطا ولجوئه إلى الهزار بشكل مكثف، مما قد يتسبب فى تشتيت ذهن اللاعبين داخل أرضية الملعب، ويؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي.
وأضاف عبدالعال أن إبراهيم سعيد لا يمكنه الحديث عن التركيز داخل الملعب، خاصة أنه كان يلجأ إلى "التسريحات" المتنوعة واهتمامه المبالغ فيه بشعره، مؤكدا أنه يرفض تصريحات إبراهيم سعيد ضده.
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