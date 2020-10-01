الرياضة

إبراهيم سعيد يدافع عن مصطفى شوبير بعد مباراة الترسانة

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دافع الكابتن إبراهيم سعيد نجم المنتخب المصري السابق، عن مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الاهلي الشاب؛ بعد اختباره أمام الترسانة في بطولة كأس مصر.
وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏بعد مشاهدة دفاع الأهلي في، مباراة اليوم أمام الترسانة لو كابتن شوبير نفسه اللي واقف لن تظهر امكانياته او مستواه الحقيقي بصراحه دفاع  الاهلي بهذا الشكل يخلص على اي حارس مرمى وتوقيت ظهوره في اسوء فتره يمر بيها دفاع الاهلي منذ سنوات  الحكم على أداء اي لاعب صاعد اقل شي بعد 3 مباريات".

وتصالح الكابتن إبراهيم سعيد على الكابتن رضا عبد العال بعد خلافه الأخير بسبب انتقاد ابراهيم سعيد لـ رضا عبد العال في مباراة طنطا والزمالك. 

وكان رضا عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا فتح النار على إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق بسبب انتقاد الأخير له فى تدريبه لطنطا.

ورفض إبراهيم سعيد الطريقة التى يتعامل بها رضا عبدالعال فى تدريب طنطا ولجوئه إلى الهزار بشكل مكثف، مما قد يتسبب فى تشتيت ذهن اللاعبين داخل أرضية الملعب، ويؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي.

وهو الأمر الذى رفضه رضا عبدالعال جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إبراهيم سعيد ينتقده لأسباب غير فنية، وأنه غيران منه بسبب عدم توليه تدريب أى ناد فى الفترة الأخيرة.

وأضاف عبدالعال أن إبراهيم سعيد لا يمكنه الحديث عن التركيز داخل الملعب، خاصة أنه كان يلجأ إلى "التسريحات" المتنوعة واهتمامه المبالغ فيه بشعره، مؤكدا أنه يرفض تصريحات إبراهيم سعيد ضده.

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