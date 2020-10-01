سموحة يعسكر للدراويش والزمالك في الإسماعيلية

كما تضم القائمة كلًا من "أحمد حمص ومحمود حليمو ، وشريف رضا ، واسلام جمال ، وناصر ماهر ، ومحمد نادي، وفوزي الحناوي في خط الوسط ، وأحمد سحن مكي ، وحسام حسن ، ومحمد طلعت ، وصلاح محسن ، وديريك نسينامي في خط الهجوم".
ويغيب عن اللقاء كل من "حسين تيمور ، وإبراهيم عبد القوي ، وأحمد فؤاد ، ومحمود عزت ، ويوسف ديوب ، وإيدي ايمومو ، وخالد عبد الفتاح".
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