كريم ذكري: المصري أبرم صفقات ليست على مستوى الفريق

واختتم تصريحاته، أنه من الضروري خلق موارد للنادي المصري، للتعاقد مع لاعبين على مستوى يليق بالفريق، ويتم خلق حالة داخل الفريق بوجود عناصر من الخبرات مع الشباب، لتمثيل الفريق، فضلًا عن ضرورة وجود كشافين لجلب اللاعبين للفريق، وتبرع بمبالغ مالية من جانب محبي النادي.
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