منتخب طائرة الناشئات يضم هنا أيمن لاعبة نادي سموحة

وأخطرت إدارة المنتخب نادى سموحة بالتنبيه على لاعبة سموحة بالتواجد يوم السبت المقبل بتجمع المنتخب القومى بالمركز الأولمبى بالمعادى.
وفي سياق سابق وقع اختيار الإدارة الفنية لـ منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة، على 5 لاعبات من نادى سموحة، للانضمام إلى صفوف المنتخب القومي للناشئات، وتمثيل مصر فى البطولات الدولية.
وأخطرت إدارة المنتخب، نادى سموحة بالتنبيه على اللاعبات "سلمى عبيد، إيمان عمر، ملك بدر، شهد الفقى، فريدة محمد"، بالتواجد صباح السبت المقبل، في تجمع المنتخب، في المركز الأوليمبى بالمعادى.
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