وأوضح مصطفي الشامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة «دوت الخليج»، أنه لأول مرة تقام مباراة بين الفريقين خارج المحلة، وليس هناك سبب واضح لنقل المباراة في ظل غياب الجمهور، مشيرًا إلى أن ناديه تقدم باحتجاج رسمي للاعتراض عن نقل المباراة باعتبار أن هذا القرار مجاملة واضحة وصريحة لطرف على حساب الآخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشامي: موافق على نقل مباراتنا مع الغزل بشرط تطلع الجبلاية تقول عايزة المحلة يكسب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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