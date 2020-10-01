رغم رفض الإدارة: طلعت يوسف يعلن رحيله عن الاتحاد السكندري نهاية الموسم

، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، الرحيل عن قيادة الفريق بنهاية هذا الموسم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عقب تحقيق النتائج السلبية خلال الفترة الماضية والتي كان آخرها الهزيمة أمام بيراميدز بهدف نظيف دون رد.

وتمسك محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري باستمرار طلعت يوسف لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل ليعلن الآخر رفضه التام للتواجد خصوصا عقب تعرضه للمهاجمة من قبل بعض الجماهير خلال الفترة الحالية.

وأكد طلعت يوسف أنه كان يرغب في تدشين جيل جديد من نادي الاتحاد السكندري ليكون قادرا على المنافسة خلال الموسم المقبل على كل البطولات.

وتابع: "نادي الاتحاد السكندري لا يمتلك القيمة المالية التي يمتلكها ثلاثي الدوري المصري "بيراميدز والأهلي والزمالك"، ولكنه قادر على المنافسه والتواجد في المربع الذهبي باستمرار".