الجماهير تدعم مصطفى شوبير بعد حارسة مرمى الأهلي أمام الترسانة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مصطفى_شوبير بعد لعبه أساسيا في مباراة الأهلي والترسانة بكأس مصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏كمل يا بني ولا يهمك القادم أفضل مصطفي شوبير" و"‏جماهير الاهلي العظيمة لا تسيروا وراء التطاول او التريقة ع مصطفي شوبير الحارس الواعد ان شاء الله".

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وقال آخرون "‏الناس سايبة الدفاع الجميل بتاعنا ويقولك مصطفي شوبير و الكورة صعبة اساسا و عاملة بنض في الأرض و الولا اول ماتش يلعبه يعني اهدوا يا جماعة مش كده" و" ‏اداء متواضع لكن الاهم هو التاهل ومن غير إصابات * ارحموا مصطفي شوبير حرام نقضي علي مسيرته قبل ما تبدأ (واتمني إعارته علشان نحكم علي مستواه الحقيقي) 90% من حظوطنا في افريقيا متمثله في كهربا والشحات هكررها للمره المليون منظومه الدفاع لازم تتعدل".

وأضاف آخرون "‏مصطفي شوبير نفسي أقولك بعد مبارة الترسانه إني شايفه فيك مستقبل حراسة المرمي في النادي الأهلي شد حيلك يا بطل الضغط عليك كبير لأنها مباراة هتخلص بخروج المغلوب ربنا يوفقك ومع كل الأهلويه هدعمك" و" ‏كل الدعم الان مع مصطفي شوبير ..لانه من خريجي قطاع الناشئين في النادي الاهلي وهذه اول مباره له وانا اشهد له بالموهبة والقدره علي حمل عرين النادي الاهلي في المستقبل ".