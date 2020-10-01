تعرف على أسباب اختيار رئيس الأهلي لموسيماني

يعلن مجلس إدارة الأهلي اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.

وحسب مصادر فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل 4 أيام فقط مع موسيماني والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.

وفضل محمود الخطيب رئيس النادي، المدرب الجنوب أفريقي لـ 6 أسباب أولها أنه بحاجة إلى مدرب يعرف الدروب القارية ومطلع عليها جيدا، والثاني معرفته بفرق نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا وهي الوداد والرجاء والزمالك، والثالث أن دوري الموسم المقبل وبطولة أفريقيا لن يزيدوا عن 7 أشهر وبالتالي هو بحاجة إلى مدرب يعرف قدرات وإمكانيات فريقه، والرابع هو أن موسيماني لديه دراسات جيدة في التدريب، والخامس هو وضع صبغة على الفرق التي دربها حيث صنع طفرة في أداء سوبر سبورت وكذلك صنع هوية لصن داونز، والسادس هو أنه يستطيع إحراز البطولات كما حدث مع الفرق التي دربها.