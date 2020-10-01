الأهلي وفايلر.. كشف حساب للسويسري بعد رحيله عن القلعة الحمراء

أنهت إدارة الأهلي تجهيز كل المستحقات المالية الخاصة بالسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول السابق. ويحق لفايلر الحصول على 557 ألف دولار برفقة جهازه المعاون، وهي قيمة مكافأة الفوز بالدوري بما يعادل شهرين وراتب شهر سبتمبر، وسوف يحصل فايلر على مستحقاته بتحويل بنكي خلال الساعات القليلة المقبلة. ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر. وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين. وحسب مصادر، فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني، والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون و500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.

ووصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إلى خط النهاية في تجربة استمرت لمدة عام واحد كان شعارها الغالب إثارة الجدل منذ إعلان تعيينه حتى إسدال الستار على مشواره القصير مع الفريق، ونقدم لكم كشف حساب للسويسري خلال تلك المدة في التقرير التالي:

تولى فايلر المسئولية في أغسطس 2019، وكان مقررا استمراره لموسم جديد مع القلعة الحمراء، لكن شاءت الظروف أن تنتهي مسيرته مع الفريق الأحمر أمس، الأربعاء.

وقاد فايلر النادي الأهلي في 44 مباراة حقق الفوز في 34 وتعادل في 7 وخسر في 3 مناسبات، وتوج السويسري مع المارد الأحمر بلقبين.

وكان اللقب الأول بطولة السوبر المحلي على حساب الزمالك بعد توليه المسؤولية بأيام قليلة، والثاني التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم (2019-2020).

وحتى الآن وقبل ختام الدوري بـ4 جولات، يعد هجوم الأهلي تحت قيادة فايلر هو الأفضل برصيد 67 هدفا، كما يعد الأفضل دفاعيا حيث استقبلت شباكه 8 أهداف فقط.

وخسر فايلر لقبا وحيدا مع الأهلي، وهو السوبر المحلي أمام الزمالك، ووصل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم أيضا، إلى جانب التأهل لدور الـ8 بكأس مصر.

ويعد فايلر أول سويسري يتوج بلقب الدوري المصري، كما انتزع المدرب صاحب الـ47 عاما إشادة الجميع خاصة في النصف الأول من الموسم بعد الأداء المميز للاعبي الأهلي، وسلسلة الانتصارات المتتالية.