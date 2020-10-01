الأهلي وفايلر.. القصة الكاملة لرحلة قصيرة كان شعارها إثارة الجدل والأزمات

أنهت إدارة الأهلي تجهيز كل المستحقات المالية الخاصة بالسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول السابق.

ويحق لفايلر الحصول على 557 ألف دولار برفقة جهازه المعاون وهي قيمة مكافأة الفوز بالدوري بما يعادل شهرين وراتب شهر سبتمبر، وسوف يحصل فايلر على مستحقاته بتحويل بنكي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.

وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.

وحسب مصادر، فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.

ووصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، إلى خط النهاية في تجربة استمرت لمدة عام واحد كان شعارها الغالب إثارة الجدل منذ إعلان تعيينه حتى إسدال الستار على مشواره القصير مع الفريق، وهو ما نرصده لكم في هذا التقرير: انتقادات عاصفة.. وأزمة رانيا علواني عقب تجديد إدارة الأهلي الثقة في لاسارتي، المدرب السابق للفريق، عقب تتويجه بالدوري، جاء مشهد النهاية للمدرب الأوروجواياني بخروج الفريق أمام بيراميدز من كأس مصر. لاحقا وبعد ترشيح أسماء عدة لقيادة الفريق، استقرت إدارة الأهلي على السويسري فايلر، لتعلن تعيينه رسميا نهاية أغسطس 2019، وسط انتقادات عاصفة بداعي ضعف سيرته الذاتية، خاصة أن الإدارة وعدت وقتها بالتعاقد مع مدير فني عالمي. واضطرت إدارة الأهلي أمام هذه الثورة لإصدار بيان توضيحي أكدت خلاله التفاوض مع المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر السابق، والمدرب البرازيلي لوكسمبورجو. واستمر مسلسل الهجوم الجماهيري على صفقة فايلر الذي طال الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس الإدارة، التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأمور بعيدا عن كرة القدم وتعرضت لوابل من الانتقادات، فاضطرت للخروج بردود أثارت جدلا واسعا بأنها بعيدة عن ملف كرة القدم وطالبت الجماهير بتوجيه أسئلتها لمن يدير هذا الملف. ورغم أن بداية فايلر كانت مثيرة للجدل إلا أنه افتتح مشواره مع الأهلي بانتصار خارج الأرض على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية (2-0) في ذهاب دور الـ 32 من دوري الأبطال، ثم انتزع بعدها كأس السوبر المصري من غريمه الزمالك (3-2) بعد نحو أسبوع. حرب باردة.. وفرمان الخطيب حقق فايلر نجاحات مهمة ومميزة واستطاع الانفراد بصدارة الدوري المصري بعيدا عن الزمالك وبيراميدز بفارق مريح وتأهل لدور الأربعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا. خسر فايلر في شهر فبراير الماضي لقب السوبر المصري أمام الزمالك بالإمارات وبعدها بأسابيع توقف النشاط الكروي في مصر مع جائحة كورونا، وسافر المدرب إلى بلاده للحصول على إجازة عائلية. وظهرت أزمة تجديد عقد فايلر على السطح بعد أن تقرر امتداد الموسم لما بعد يوم 30 يونيو الماضي. ثم أعلن الأهلي بقاء المدرب السويسري لموسم آخر بنفس الشروط، إلا أنه مع مرور الوقت خرجت أنباء تؤكد وجود بند يسمح لكلا الطرفين بفسخ العقد من طرف واحد خلال الفترة بين 1 إلى 10 أكتوبر المقبل استنادا لاستكمال دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر الجاري. الأهلي وافق على تأجيل دوري الأبطال إلى أكتوبر، وبدأت مشكلة فايلر في التصاعد، خاصة أن المدرب السويسري فاجأ إدارة القلعة الحمراء بطلب السفر مطلع الشهر المقبل، إلا أن الإدارة طالبته بتقديم إجازته والعودة قبل يوم 1 أكتوبر. وطلبت إدارة الأهلي ترحيل البند الخاص بفسخ العقد، إلا أن فايلر رفض ما جعل العلاقة تصل إلى طريق مسدود ويقرر محمود الخطيب رئيس الأهلي توجيه الشكر لفايلر والاستعانة ببديل في نهاية مثيرة للجدل.

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