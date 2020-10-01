ريال مدريد يعلن عن اصابة لاعبه هازارد

أعلن فريق ريال مدريد اليوم الاربعاء ، عبر موقعه الرسمي، بأن الفحوصات التي أجريت على اللاعب إيدين هازارد، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، قد أظهرت بأنه يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى. ولم يكشف الريال عن مدة غياب اللاعب.

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