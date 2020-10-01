انتقالات: تشيلسي يعير باركلي لأستون فيلا

أعار نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم لاعب وسطه الدولي روس باركلي إلى مواطنه أستون فيلا لفترة عام، بحسب ما أعلن الناديان الأربعاء.



وواجه باركلي (26 عاماً و33 مباراة دولية) منافسة قوية لحجز مركزه مع النادي اللندني، خصوصا أن الأخير دعم خط وسطه في الصيف بتعاقدات من العيار الثقيل مع المغربي حكيم زياش من أياكس امستردام الهولندي والألماني كاي هافرتس (باير ليفركوزن الالماني)، علما ان تشdلسي يضم في صفوفه أيضا الشاب مايسون ماونت (21 عاما) والأميركي كريستيان بوليسيك.

وعلق مدرب فيلا دين سميث على وصول باركلي "الحصول على لاعب بجودة روس (باركلي) هو بمثابة انقلاب لنادينا، وانا متأكد أنه سوف يطور ويحسن فريقنا".

ويأمل باركلي أن يحجز مركزا اساسيا مع فيلا الذي تفادى الهبوط في المرحلة الاخيرة من دوري الموسم الماضي، لكنه بدأ الموسم الحالي على وقع تحقيقه انتصارين في الـ "بريميرليغ"، ليحتل المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

وانتقل لاعب الوسط الدولي الذي بدأ مسيرته الاحترافية في سن الـ 18 عاما مع إيفرتون، إلى تشيلسي في جانفي 2018 وخاض معه 86 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً.

ومن المرجح أن يبدأ باركلي مغامرته الجديدة بقميص فيلا أمام ضيفه بطل الدوري ليفربول ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الممتاز الأحد.

وكالات