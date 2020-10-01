فى الرحيل.. فايلر ولاسارتي وجهان لعملة واحدة مع الأهلي

أنهت إدارة الأهلي تجهيز كل المستحقات المالية الخاصة بالسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول السابق.
ويحق لفايلر الحصول على 557 ألف دولار برفقة جهازه المعاون وهي قيمة مكافأة الفوز بالدوري بما يعادل شهرين وراتب شهر سبتمبر، وسوف يحصل فايلر على مستحقاته بتحويل بنكي خلال الساعات القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن تعلن الإدارة الحمراء اليوم فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، والذي غادر القاهرة عقب مواجهة الترسانة التي جرت أمس ضمن منافسات مسابقة كأس مصر.
وسوف يتم الإعلان عن التعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.
وحسب مصادر، فإن خط المفاوضات قد بدأ قبل أربعة أيام فقط مع موسيماني والذي وافق على العمل بالقلعة الحمراء دون شروط ووقع فعليًا التعاقد لمدة موسمين مقابل مليون 500 ألف دولار سنويًا بواقع 125 ألف دولار شهريا.
وكتب فايلر نهاية سيئة له مع الأهلي، بعدما هرب من المؤتمر الصحفي عقب لقاء الترسانة في كأس مصر، وغادر غاضبا بسبب عدم رغبته في الحديث عن رحيله عن القلعة الحمراء، بعد اتفاق مسؤولي الشياطين الحمر مع المدير الفني بيتسو موسيماني لخلافته.
ورفض فايلر مرتين الحديث عن رحيله عن الفريق، وتأثير ذلك على أداء الأحمر خلال المباريات أو التطرق لتفعيل الأهلي لبند فسخ التعاقد في عقده، ثم غادر المؤتمر الصحفي في مشهد مؤسف.
ويتشابه كثيرا موقف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، خلال مشهد النهاية له مع المارد الأحمر بالأورجواياني مارتن لاسارتي الذي تولى المسؤولية قبله بالموسم الماضي.
حيث كتب الأورجواياني مارتن لاسارتي مشهد النهاية مع الأهلي، بنفس الطريقة و لكن أكثر حدة خلال المؤتمر الصحفي أيضا بعد الخسارة من بيراميدز والخروج من كأس مصر الموسم الماضي.
وردا على سؤال خسارة لاسارتي للمباريات الكبيرة والسقوط أمام بيراميدز في أكثر من مناسبة، انفعل المدرب على أحد الصحفيين وغادر غاضبا بعد ترديده أنه نجح في الفوز بلقب الدوري وهذا الأمر إنجاز ليس بالقليل.
وعقب مغادرة فايلر للمؤتمر وهجومه على إدارة الأهلي بداعي عدم توفير الصفقات المطلوبة، توجه إلى فندق إقامته في حي الزمالك، لجمع متعلقاته استعدادًا للسفر لبلاده .
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