الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمواصلة انطلاقته المثالية أمام سيلتا فيجو

كانت رابطة الدوري الإسباني قد قررت تأجيل أول جولتين في الليجا لفريق برشلونة، نتيجة مشاركته مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لمواصلة انطلاقته المثالية بتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا.
واكتسح فريق برشلونة نظيره فياريال الأحد الماضي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وذلك في الظهور الأول لمدربه الجديد رونالد كومان.
وتولى كومان قيادة برشلونة في شهر أغسطس الماضي، خلفا لـ كيكي سيتين، الذي أقيل عقب السقوط المدوي أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8- 2، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري الأبطال.
في المقابل يتسلح فريق سيلتا فيجو بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا في مباراة اليوم.
ويحتل سيلتا فيجو المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز العاشر.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها أتلتيك بلباو مع قادش وإشبيلية مع ليفانتي.
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