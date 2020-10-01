خلف الأبوب المغلقة.. سحب قرعة دوري أبطال أوروبا الليلة

تقام اليوم، الخميس، قرعة دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2020 - 2021، في تمام السادسة مساء، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القدم "يويفا" بمدينة نيون السويسرية.

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري أبطال أوروبا خلف الأبواب المغلقة من دون ممثلين عن الأندية المشاركة في البطولة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.

كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيمت على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، وشهدت تواجد الجماهير.

يذكر أن بايرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي أيضا.

تصنيف الفرق المشاركة في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا:

المستوى الأول: بايرن ميونخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - باريس سان جيرمان - يوفنتوس - سان بطرسبرج - بورتو.

المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - شاختار - بوروسيا دورتموند - تشيلسي - أياكس.