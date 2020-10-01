شيما صابر تخطف الأنظار بصورة رومانسية مع زوجها.. شاهد

نشرت الإعلامية شيما صابر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت شيما صابر برفقة زوجها رامي صبرى لاعب إنبي بصورة رومانسية، وكتبت معلقة عليها: "good morning". وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين. ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. واحتفلت الإعلامية شيما صابر بفوز النادي الأهلي بطولة الدوري للمرة الـ42.

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